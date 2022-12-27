Самолет экстренно сел в Чикаго из-за загоревшегося ноутбука

Возгорание ноутбука в салоне самолета авиакомпании Lufthansa привело к экстренной посадке в аэропорту Чикаго воздушного судна, следовавшего по маршруту Лос-Анджелес – Франкфурт. Об этом 27 декабря сообщает местное отделение канала ABC.

«Посадка была предусмотрительной: в салоне произошел небольшой пожар, вызванный перегревом ноутбука пассажира, сообщили в авиакомпании. К тому моменту, как самолет благополучно приземлился, пожар был потушен», — говорится в материале.

Отмечается, что ситуация не повлияла на безопасность полета, однако двум бортпроводникам потребовалась помощь медиков из-за отравления дымом.

20 декабря самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Гонконге из-за возгорания, которое, по предварительным данным, произошло из-за попадания птицы в один из двигателей лайнера.