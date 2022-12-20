Самолет United Airlines экстренно сел в Гонконге из-за возгорания

Самолет авиакомпании United Airlines совершил экстренную посадку в Гонконге из-за возгорания, которое, по предварительным данным, произошло из-за попадания птицы в один из двигателей лайнера. Об этом 20 декабря сообщает Dimsum Daily.

Рейс UA2831 направлялся из Гонконга на остров Гуам. Судно вылетело во вторник в 10:30 по местному времени (05:30 мск), но вскоре было вынуждено запросить экстренную посадку.

Представитель авиакомпании сообщил газете South China Morning Post, что в момент инцидента на борту не было пассажиров, пострадавших нет.

20 ноября на востоке Японии сверхлегкий самолет упал в поле около города Бандо. В результате трагедии погибли два человека. Один из диспетчеров рассказал, что воздушное судно перестало выходить на связь и упало практически сразу после взлета.