В Японии два человека погибли в результате крушения сверхлегкого самолета

На востоке Японии сверхлегкий самолет упал в поле около города Бандо. В результате трагедии погибли два человека, сообщает телеканал NHK 20 ноября.

Один из диспетчеров рассказал телеканалу, что самолет перестал выходить на связь и упал практически сразу после взлета. В настоящий момент на месте крушения работают спасатели и полиция, причины и обстоятельства крушения выясняются.

13 ноября в результате столкновения двух самолетов на авиашоу в Далласе (Техас) погибли шесть человек. Известно, столкновение истребителя и бомбардировщика времен Второй мировой войны произошло на глазах у зрителей. В результате трагедии погибли пилот истребителя и экипаж бомбардировщика, среди посетителей шоу никто не пострадал.