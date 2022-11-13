Шесть человек погибли на авиашоу в США при столкновении двух военных самолетов

В результате столкновения двух самолетов на авиашоу в Далласе, Техас, погибли шесть человек, сообщает 13 ноября Daily Mail.

Известно, что в ходе авиашоу произошло столкновение истребителя и бомбардировщика времен Второй мировой войны на глазах у большого количества зрителей. В ходе аварии погиб пилот истребителя и экипаж бомбардировщика, среди посетителей шоу никто не пострадал.

Как рассказали организаторы шоу, за штурвалами самолетов находились опытные пилоты, а сами самолеты были в исправном состоянии и регулярно появлялись на воздушных парадах. На данный момент у следствия нет версий касательно причин аварии.

Ранее 12 ноября сообщалось о том, что во время авиашоу в городе Даллас в американском штате Техас в воздухе столкнулись два самолета. Отмечается, что авария произошла днем над городским аэропортом на мероприятии Wings Over Dallas. Столкнулись бомбардировщик Boeing B-17 и другой самолет Bell P-63 Kingcobra.