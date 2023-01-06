Самолет Azur Air вынужденно сел в Новосибирске из-за повреждения лобового стекла

Самолет авиакомпании Azur Air, летевший из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за повреждения лобового стекла. Об этом сообщили 6 января в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«В этой связи Красноярской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в аэропорту ожидают вылета 263 пассажира, из них 71 ребенок. В связи с этим Новосибирская транспортная прокуратура проводит надзорные мероприятия по защите прав пассажиров.

5 января самолет авиакомпании UTair, следовавший рейсом Тюмень – Новый Уренгой, после вылета вынужденно вернулся в тюменский аэропорт и совершил там посадку из-за неисправности системы кондиционирования. Вынужденная посадка прошла в штатном режиме. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.