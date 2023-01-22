В Швейцарии объяснили невозможность передачи Киеву замороженных в стране активов РФ

Передача Украине замороженных в Берне российских активов нарушила бы гарантированное Конституцией право на собственность. Об этом заявил министр экономики, образования и исследований Швейцарии Ги Пармелан.

«В Швейцарии право собственности является фундаментальным и гарантируется Конституцией. <...> Мы правовое государство. Мы обязаны соблюдать Конституцию и действующие законы», — указал он в интервью газете Matin Dimanche.

Между тем 19 января начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти страны не исключают возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины. При этом он указал, что на сегодняшний день в Швейцарии нет законодательных инструментов для изъятия активов РФ.

В тот же день исполняющий обязанности постпреда РФ при Евросоюзе Кирилл Логвинов рассказал «Известиям», что Еврокомиссия (ЕК) продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов. По его словам, пока что Брюссель отчитывает те страны-члены, которые «не дорабатывают с замораживанием» активов россиян».

Тогда же министерство юстиции США сообщило о намерении начать передачу конфискованных российских активов Украине.

В апреле 2022 года власти Швейцарии заявляли о блокировке российских активов на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

Москва не раз предупреждала об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.