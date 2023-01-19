Швейцария не исключила использования активов РФ для восстановления Украины

Власти Швейцарии не исключают возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом 19 января заявил начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью Швейцарскому радио и телевидению (SRF).

«Это не совсем исключено. Это важный источник финансирования. Любой нанесенный ущерб должен быть возмещен агрессором. Этот принцип применим. Просто надо действовать в рамках закона», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Кассис отметил, что на сегодняшний день в Швейцарии нет законодательных инструментов для изъятия активов РФ. Он также указал на то, что не в праве менять правовую систему в стране или в мире, чтобы получить эти средства.

«Мы должны искать решения, совместимые с Всеобщей декларацией прав человека. Не будем забывать, что права собственности — это права человека», — добавил политик.

19 января и.о. постоянного представителя РФ при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов рассказал, что Еврокомиссия (ЕК) продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов. Он отметил, что те страны-члены, которые «не дорабатывают с замораживанием» активов России попадают под недовольство Брюсселя.

В октябре секретарь минэкономики Швейцарии Фабиан Майенфиш заявил, что его страна не поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче замороженных активов РФ Киеву.

Ранее, в апреле, власти Швейцарии заявляли о блокировке российских активов на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

Конфискация российских активов за рубежом началась после старта специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении принял 24 февраля президент России Владимир Путин.

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