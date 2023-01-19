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Швейцария не исключила использования активов РФ для восстановления Украины

Глава департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис не исключил возможность использования замороженных активов РФ для восстановления Украины
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Власти Швейцарии не исключают возможности использования замороженных российских активов для восстановления Украины. Об этом 19 января заявил начальник федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в интервью Швейцарскому радио и телевидению (SRF).

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«Это не совсем исключено. Это важный источник финансирования. Любой нанесенный ущерб должен быть возмещен агрессором. Этот принцип применим. Просто надо действовать в рамках закона», — сказал глава внешнеполитического ведомства.

Кассис отметил, что на сегодняшний день в Швейцарии нет законодательных инструментов для изъятия активов РФ. Он также указал на то, что не в праве менять правовую систему в стране или в мире, чтобы получить эти средства.

«Мы должны искать решения, совместимые с Всеобщей декларацией прав человека. Не будем забывать, что права собственности — это права человека», — добавил политик.

19 января и.о. постоянного представителя РФ при Евросоюзе (ЕС) Кирилл Логвинов рассказал, что Еврокомиссия (ЕК) продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов. Он отметил, что те страны-члены, которые «не дорабатывают с замораживанием» активов России попадают под недовольство Брюсселя.

В октябре секретарь минэкономики Швейцарии Фабиан Майенфиш заявил, что его страна не поддерживает идею президента Украины Владимира Зеленского о передаче замороженных активов РФ Киеву.

Ранее, в апреле, власти Швейцарии заявляли о блокировке российских активов на сумму 7,5 млрд франков (более $8 млрд).

Конфискация российских активов за рубежом началась после старта специальной военной операции (СВО) по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении принял 24 февраля президент России Владимир Путин.

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