Реклама
Прямой эфир
Мир
В Турции посвятили намаз защите Корана после его сожжения в Швеции
Происшествия
Техникум и несколько зданий повреждены при обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР
Армия
Российские артиллеристы уничтожили под Херсоном минометный расчет ВСУ
Происшествия
В ДНР сообщили об ударе ВСУ ракетой «Точка-У» по Иловайску
Мир
Боррель объяснил отсутствие решения о поставках танков на Украину
Мир
Конгрессвумен раскритиковала республиканца Грэма за призыв дать танки Зеленскому
Общество
Метеоролог назвала самый холодный день в Москве на предстоящей неделе
Мир
Жители Стамбула сожгли флаг Швеции в ответ на провокацию с Кораном в Стокгольме
Мир
В США 10 человек погибли из-за стрельбы в районе празднования китайского Нового года
Мир
В Британии запланировали продолжить убеждать союзников о поставке Leopard 2 Киеву
Мир
Посол ЮАР заявил о высокой популярности Путина в стране
Мир
Эксперт указал на вину ФРГ в прекращении поставок энергоресурсов из России
Сюжет:

Техникум и несколько зданий повреждены при обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР

0
Фото: РИА Новости/Валерий Мельников
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Несколько зданий и линии электропередачи (ЛЭП) получили повреждения в результате вчерашнего обстрела Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских войск, сообщили 22 января в администрации города.

«Скорее бы их отогнали подальше отсюда — пожить спокойно»
На линии Сватово–Кременная–Лисичанск российские войска сдерживают украинское наступление

«В результате обстрела разрушено два нежилых здания. Повреждено остекление в машиностроительном техникуме, здании жилстройсервиса № 3 и его мастерских. Повреждено остекление нескольких квартир по пер. Южному. Пострадали частные гаражи. ‹...› Перебиты ЛЭП», — сообщила мэрия Стаханова в своем Telegram-канале.

Отмечается, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет. В настоящее время специалисты ведут ремонтно-восстановительные работы.

Согласно данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за 21 января, украинские войска выпустили в 22:52 на Стаханов шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

19 января экс-посол ЛНР Родион Мирошник сообщил об обстрелах центра и жилых микрорайонов Кременной со стороны украинских боевиков. По словам местных жителей, удары происходили раз в одну-две минуты.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023