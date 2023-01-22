Техникум и несколько зданий повреждены при обстреле ВСУ Стаханова в ЛНР
Несколько зданий и линии электропередачи (ЛЭП) получили повреждения в результате вчерашнего обстрела Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны украинских войск, сообщили 22 января в администрации города.
«В результате обстрела разрушено два нежилых здания. Повреждено остекление в машиностроительном техникуме, здании жилстройсервиса № 3 и его мастерских. Повреждено остекление нескольких квартир по пер. Южному. Пострадали частные гаражи. ‹...› Перебиты ЛЭП», — сообщила мэрия Стаханова в своем Telegram-канале.
Отмечается, что жертв и пострадавших среди мирного населения нет. В настоящее время специалисты ведут ремонтно-восстановительные работы.
Согласно данным представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), за 21 января, украинские войска выпустили в 22:52 на Стаханов шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
19 января экс-посол ЛНР Родион Мирошник сообщил об обстрелах центра и жилых микрорайонов Кременной со стороны украинских боевиков. По словам местных жителей, удары происходили раз в одну-две минуты.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.
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