Посол ЮАР заявил о высокой популярности Путина в стране

Посол Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Москве Мзувукиле Макетука заявил, что в стране не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой президент России Владимир Путин. Об этом он сказал, комментируя заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

«Я не думаю, что в ЮАР найдется хоть один ребенок, который не знает, кто такой Путин. Даже моя десятилетняя внучка знает. Так что я сомневаюсь, что есть хоть один южноафриканец, который не знает Путина», — сказал посол в интервью «РИА Новости».

Он добавил, что в ЮАР точно знают, где находится Москва и Санкт-Петербург, поскольку в школах проходят историю России в XX веке.

Ранее, 8 декабря, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель усомнился в том, что жители Африки, которые поддерживают действия Москвы, знают, где находится Донбасс и кто такой Путин.

В этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высмеяла Борреля за это высказывание. Она призвала главу дипломатии ЕС не мерять всех людей по себе. По ее словам, деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов.

Позже, 23 декабря, посол Кении в России Бенсон Огуту в ответ на слова Борреля заявил, что африканцы знают, где находится Россия. По словам самого Огуту, отношения Найроби и Москвы плодотворно развивались со времен обретения Кенией независимости в 1963 году.

Кроме того, 9 декабря российский лидер, комментируя его заявление, сказал, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом. Пользователей соцсети восхитили эти слова.

Пользователи Twitter положительно оценили ответ Владимира Путина на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля. Многие участники беседы также назвали заявления Борреля о жителях континента нелепыми и даже расистскими.