Захарова высмеяла Борреля за слова об Африке и Балканах

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывания главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля об африканцах. Об этом она написала 8 декабря в своем Telegram.

«Садовник, выдающий себя за высокого представителя ЕС по иностранных делам, усомнился, что на Балканах и в Африке люди знают, где Донбасс и кто такой Владимир Путин. Жозеп, Вы по себе-то людей не меряйте. Деградация коллективного Запада не означает таких же процессов у других народов», — заявила она.

Захарова также привела в пример различные случаи, когда западные политики и дипломаты допускали оговорки, путая различные понятия и географические объекты.

«Напомню, как министр иностранных дел ФРГ считает, что расстояние между странами исчисляется сотнями тысяч километров, премьер-министр Британии не отличает Балтийское море от Черного, спикер палаты представителей США вместо Украины славит Ухань, президент США путает Камбоджу с Колумбией», — сказала представитель МИД РФ.

Ранее в этот день Боррель заявил, что не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию. Выступая на заседании комитета Европейского парламента по борьбе с иностранным вмешательством, он привел в пример демонстрацию в Мали и усомнился в том, что ее участники знают что-либо о Донбассе и Путине.

8 декабря газета The Times рассказала, что Боррель получает помимо своей основной зарплаты еще и пенсию из фонда с долгами в размере £345 млн. Дипломат получает зарплату в размере £17 260 как представитель Евросоюза по иностранным делам, а также пенсию, связанную с его работой в Европейском парламенте.

Ранее, 6 декабря, Боррель подвергся критике со стороны пользователей Twitter. Причиной стали слова дипломата об Украине. По его мнению, чем большим разрушениям подвергнется страна, тем выше ее шансы вступить в Евросоюз.