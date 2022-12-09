Путин отреагировал на слова Борреля об африканцах и России

В Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом. Об этом 9 декабря заявил президент РФ Владимир Путин.

«В Африке знают, что такое Россия, где находится Россия, и знают ту роль, которую Россия сыграла в борьбе с колониализмом. У нас устойчивые, добрые, дружеские отношения с африканскими странами, и они продолжаются», — сказал он журналистам по итогам визита в Бишкек.

Так Путин прокомментировал слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Жозепа Борреля, который заявил, что не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию. Он привел в пример демонстрацию в Мали и усомнился в том, что ее участники знают что-либо о Донбассе и Путине.

Глава государства также отметил, что такие представления западных политиков об Африке сказываются на продовольственной безопасности региона.

«Если бы люди, о которых вы говорите, знали бы, где Африка, они бы не препятствовали поставке туда российского продовольствия и удобрений. Мы до сих пор не смогли вывезти из некоторых портов Европы наши удобрения, которые мы готовы передать африканским странам бесплатно. Частично процесс пошел, но проблема не решена. Пусть некоторые политические деятели перестанут болтать языком о любви к Африке, а займутся поддержкой африканских стран», — добавил Путин.

29 ноября в Африку из порта Нидерландов вышло первое судно с российскими удобрениями. Ранее суда с удобрениями были арестованы в европейских портах ряда стран, потому что их производители оказались в санкционных списках. В связи с этим Россия решила передать эти грузы безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь африканским.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 7 ноября рассказал «Известиям» об обещании организации России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

В конце октября Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Российского лидера возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.