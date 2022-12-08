Боррель усомнился в искренности поддерживающих Россию африканцев

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель усомнился в том, что африканцы, участвующие в демонстрациях в поддержку России, делают это искренне. На эту тему он высказался в четверг, 8 декабря, на заседании комитета Европарламента по борьбе с иностранным вмешательством.

Дипломат также сомневается, что поддерживающие действия Москвы жители Африки знают, где находится Донбасс и кто такой президент России Владимир Путин.

«Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света. <…> Я говорю, к примеру, о молодых людях на улицах [столицы Мали] Бамако, которых показывали телеканалы с плакатом: «Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!» Это шокирует!» — сказал он.

Боррель обратил внимание на то, что позицию России поддерживают в некоторых странах ЕС.

Ранее, 5 декабря, издание Newsweek написало, что большинство стран за пределами Запада встали на сторону России в конфликте на Украине, отказываясь портить отношения с Москвой. Отмечается, что в вопросе украинского кризиса большая часть мира не разделяет точку зрения США и Европы, так как стремится защитить собственные интересы.

Путин, в свою очередь, неоднократно заявлял о невозможности изолировать Россию. По его словам, все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

19 ноября в Париже прошла акция в поддержку жителей Донбасса. На Марсовом поле собралось более сотни человек. Напротив Эйфелевой башни участники акции растянули большой баннер со словами Stop killing Donbass («Прекратите убивать жителей Донбасса»).

До этого, 2 октября, в Милане прошел митинг против НАТО и американской политики, а также в поддержку спецоперации России по защите населения Донбасса. На акции собралось около тысячи человек, которые зажгли свечи в память о погибших российских солдатах, которые «сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».