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Newsweek заявил о поддержке Путина большинством стран за пределами Запада

Newsweek: большинство стран за пределами Запада встали на сторону Путина в конфликте на Украине
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mikhail Metzel
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Большинство стран за пределами Запада встали на сторону России в конфликте на Украине, отказываясь портить отношения с Москвой. Об этом 2 декабря написал обозреватель издания Newsweek Дэниель Депетрис.

Было и Бали: как G20 обсуждал мир на Украине
И почему на этот раз Запад не стал бойкотировать российскую делегацию

Журналист отмечает, что в вопросе украинского кризиса большая часть мира не разделяет точку зрения США и Европы, так как стремится защитить собственные интересы.

«Факт остается фактом: у разных стран разные интересы, которые нужно защищать. Это правда, что больше стран за пределами Запада раздражены экономическими издержками, связанными с боевыми действиями, но также верно и то, что большая часть мира не хочет сжигать связи с Москвой, ограничивать свои возможности, выбирая чью-то сторону, или отдавать свою политику в отношении России на аутсорсинг», — говорится в материале.

Так, значительная часть Африки, пишет Депетрис, не верит в слова западных политиков о демократии, в Латинской Америке выступают за мирное урегулирование кризиса, а Юго-Восточная Азия стремится сохранить нейтралитет.

Показательным в этой связи автор назвал саммит G20 на Бали, куда был приглашен президент России Владимир Путин. Он также напомнил о призыве лидера Индонезии Джоко Видодо смягчить осуждение Кремля, чтобы повысить шансы на достижение совместного решения по урегулированию украинского кризиса.

Ранее скептично об изоляции России высказывался канцлер Германии Олаф Шольц. 15 ноября он заявил, что этого не удалось добиться на саммите G20 в Индонезии. Он подтвердил, что не все участники мероприятия осудили позицию России.

В том же месяце постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что на самом деле никакой международной изоляции России нет, а Запад выдает желаемое за действительное. Он подчеркнул, что «мир не сводится к Западу, он гораздо шире».

Путин в свою очередь, неоднократно заявлял о невозможности изолировать Россию. По его словам, все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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