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В Париже сотни людей вышли на акцию в поддержку жителей Донбасса

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Фото: Global Look Press/Ringo Chiu
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В Париже прошла акция в поддержку жителей Донбасса. В субботу, 19 ноября, на Марсовом поле собралось более сотни человек, рассказала организатор акции, основатель движения SOS Donbass Анна Новикова-Бернэ.

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Напротив Эйфелевой башни участники акции растянули большой баннер со словами Stop killing Donbass («Прекратите убивать жителей Донбасса»).

«Мы делаем это для жителей Донбасса, чтобы поддержать их дух и сказать, что Европа про них не забыла, что мы делаем всё возможное, чтобы их услышали. ‹...› Мы надеемся, что люди в Европе наконец узнают, что происходило и происходит в Донбассе и на Украине и почему мы оказались в этой ситуации», — рассказала она «РИА Новости».

Организатор акции также призвала лидеров ЕС прекратить вооружать Украину и перейти к диалогу с Россией.

По ее словам, власти Парижа были не против организации акции, однако в последний момент отказали в ее проведении на более людной площади Трокадеро, где изначально должно было пройти мероприятие.

«В начале ноября мы подали заявку на проведение акции на площади Трокадеро. Мы провели встречу в префектуре, где нас заверили, что эта площадь будет наша. Но за три дня до акции, когда ее анонсы уже были распространены, ее перенесли с этой площади», — пояснила основатель движения SOS Donbass.

Она добавила, что эту площадь отдали для проведения акции украинским активистам. Новикова-Бернэ назвала это «актом дискриминации». Кроме того, эти же украинские активисты пришли на Марсово поле и стали выкрикивать антироссийские лозунги.

Акции в поддержку жителей Донбасса, организованные движением Stop Killing Donbass, также прошли в субботу в Руане, Кане, Сан-Себастьяне, Перпиньяне, Лионе и Милане.

По словам Новиковой-Бернэ, следующую акцию планируется провести после Нового года.

2 октября в Милане прошел митинг против НАТО и американской политики, а также в поддержку спецоперации России по защите населения Донбасса. На акции собралось около тысячи человек, которые зажгли свечи в память о погибших российских солдатах, которые «сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства».

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято 24 февраля на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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