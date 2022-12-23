Посол Кении в России Бенсон Огуту в пятницу, 23 декабря, ответил на слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что африканцы не знают, где находится Донбасс и кто такой президент РФ Владимир Путин.

«Мы знаем, где находится Россия, и у нас с этим нет никаких проблем», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Посол подчеркнул, что Боррель высказал свое мнение по этому поводу. По словам самого Огуту, отношения Найроби и Москвы плодотворно развивались со времен обретения Кенией независимости в 1963 году.

8 декабря Боррель заявил, что не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию. Он привел в пример демонстрацию в Мали и усомнился в том, что ее участники знают что-либо о Донбассе и Путине.

На следующий день российский лидер в ответ на слова главы европейской дипломатии сказал, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом. Он отметил, что у России «устойчивые, добрые, дружеские отношения с африканскими странами», и они продолжаются.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, 8 декабря прокомментировала высказывания Борреля об африканцах, посоветовав ему не мерять по себе людей.

Позднее, 16 декабря, Захарова отметила, что, несмотря на давление Запада, в том числе угрозы прекращения финансовой поддержки, страны Африки не боятся занимать независимую позицию.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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