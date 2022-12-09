Пользователи Twitter восхитились ответом Путина Боррелю по поводу Африки

Пользователи Twitter положительно оценили ответ президента России Владимира Путина на слова главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что он не верит в искренность африканцев, поддерживающих Россию.

Спорное высказывание об Африке и африканцах Боррель сделал накануне, 8 декабря. Он заявил о своем сомнении в том, что поддерживающие действия Москвы жители Африки знают, где находится Донбасс и кто такой Путин.

9 декабря российский лидер, комментируя его заявление, сказал, что в Африке знают, где находится Россия и какую роль она сыграла в борьбе с колониализмом. Пользователей соцсети восхитили эти слова.

«Шикарный ответ российского лидера европейской политической мафии», — считает один из участников дискуссии.

Другой комментатор также согласился со словами главы российского государства.

«Итак, Боррель считает африканцев глупыми и утверждает, что мы не знаем, кто такой Путин и где находится Донбасс. К вашему сведению мы, африканцы, прекрасно знаем, кто начал вооруженный конфликт на Украине, мы помним о распаде СССР и знакомы со знаменитой мюнхенской речью Путина, которую он произнес в 2007 году», — написал он.

Многие участники беседы также назвали заявления Борреля о жителях континента нелепыми.

«Это не бред дряхлого старика, а заведомо расистский выпад, который вписывается в контекст новой холодной войны», — подытожил пользователь Salil SARKAR.

Ранее, 5 декабря, издание Newsweek написало, что большинство стран за пределами Запада встали на сторону России в конфликте на Украине, отказываясь портить отношения с Москвой. Отмечается, что в вопросе украинского кризиса большая часть мира не разделяет точку зрения США и Европы, так как стремится защитить собственные интересы.

Путин, в свою очередь, неоднократно заявлял о невозможности изолировать Россию. По его словам, все попытки западных стран «отменить Россию» тщетны и служат только демонстрацией глупости.

19 ноября в Париже прошла акция в поддержку жителей Донбасса. На Марсовом поле собралось более сотни человек. Напротив Эйфелевой башни участники акции растянули большой баннер со словами Stop killing Donbass («Прекратите убивать жителей Донбасса»).

До этого, 2 октября, в Милане прошел митинг против НАТО и американской политики, а также в поддержку спецоперации России по защите населения Донбасса. На акции собралось около тысячи человек, которые зажгли свечи в память о погибших российских солдатах, которые «сражаются не только за освобождение Донбасса, но и за свободу Европы от американского рабства».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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