Второй саммит и форум «Россия — Африка» пройдет с 26 по 29 июля
Второй саммит и форум «Россия — Африка» пройдет с 26 по 29 июля. Об этом сообщил в понедельник, 9 января, председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.
«В течение предстоящего года Фонд «Росконгресс» планирует выйти на зарубежные рынки и открыть сеть проектных офисов в дружественных странах Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки под брендом Roscongress International. Задачей проектных офисов станет как информационно-аналитическая поддержка российских партнеров и инвестпроектов в регионе, так и организация деловых мероприятий, бизнес-миссий и тематических выставок», — говорится в сообщении.
Уточняется, что «Росконгресс» договорился о совместной поддержке бренда Made in Russia с Российским экспортным центром. К настоящему времени, добавили в фонде, реализована инициатива о добровольной сертификации «Сделано в России» для отечественных производителей.
Саммит «Россия — Африка» проходил в Сочи 23–24 октября 2019 года. На мероприятие прибыли власти более 40 стран африканского континента. Параллельно с саммитом проходил экономический форум при участии глав государств, представителей бизнеса и госструктур.
В Кремле высоко оценили результаты первого состоявшегося в 2019 году саммита. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это был очень важный саммит с точки зрения придания мощного импульса для развития отношений РФ со странами Африканского континента.