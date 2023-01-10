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Второй саммит и форум «Россия — Африка» пройдет с 26 по 29 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Второй саммит и форум «Россия — Африка» пройдет с 26 по 29 июля. Об этом сообщил в понедельник, 9 января, председатель правления, директор Фонда «Росконгресс» Александр Стуглев.

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«В течение предстоящего года Фонд «Росконгресс» планирует выйти на зарубежные рынки и открыть сеть проектных офисов в дружественных странах Ближнего Востока, Африки, Азии и Латинской Америки под брендом Roscongress International. Задачей проектных офисов станет как информационно-аналитическая поддержка российских партнеров и инвестпроектов в регионе, так и организация деловых мероприятий, бизнес-миссий и тематических выставок», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «Росконгресс» договорился о совместной поддержке бренда Made in Russia с Российским экспортным центром. К настоящему времени, добавили в фонде, реализована инициатива о добровольной сертификации «Сделано в России» для отечественных производителей.

Саммит «Россия — Африка» проходил в Сочи 23–24 октября 2019 года. На мероприятие прибыли власти более 40 стран африканского континента. Параллельно с саммитом проходил экономический форум при участии глав государств, представителей бизнеса и госструктур.

В Кремле высоко оценили результаты первого состоявшегося в 2019 году саммита. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, это был очень важный саммит с точки зрения придания мощного импульса для развития отношений РФ со странами Африканского континента.

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