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Der Spiegel узнала о планах ФРГ передать Украине старые танки Leopard

Der Spiegel: 19 танков Leopard из запасов бундесвера могут быть переданы Украине
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Фото: Global Look Press/Ralph Zwilling
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Германия готова поставить Украине 19 своих старых танков Leopard 2, которые используются немецкими военными на учениях для имитации врага. Об этом в субботу, 21 января, написала немецкая газета Der Spiegel.

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Отмечается, что всего у ФРГ есть в наличии 312 танков Leopard двух модификаций. Из них 99 в 2022 году проходили профилактику и ремонт, а еще один подлежит списанию. Таким образом, в арсенале Германии есть 212 рабочих танков модификаций Leopard 2A5, 2A6, 2A7, а также самой современной версии 2A7V. Последних у Берлина есть 53 единицы.

По информации источников издания в немецком парламенте, велик шанс, что Украине передадут 19 моделей Leopard 2A5, которые в настоящий момент используются в качестве обозначения войск противника в центре боевой подготовки немецкой армии.

Модификация Leopard 2A5 используется только для учений, в связи с чем немецкие военные не рекомендуют их для реального применения.

Ранее в этот день стало известно, что экс-министр обороны Германии Кристина Ламбрехт за неделю до своей отставки запретила проведение инвентаризации танков Leopard 1 и Leopard 2, поскольку из-за этого на Берлин могло бы усилиться давление союзников насчет поставок танков Украине.

Своими действиями Ламбрехт якобы пыталась отвести подозрения от канцлера Германии Олафа Шольца в том, что он не хочет передавать технику Украине.

20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

В этот же день действующий глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что участники переговоров на авиабазе Рамштайн не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он подчеркнул, что мнения союзников в данном вопросе разошлись, и Германия не единственная выступила против отправки такой военной техники.

До этого, 18 января, выяснилось, что Берлин готов предоставить Киеву танки Leopard 2 при условии, что Вашингтон отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams. ФРГ всегда выражала свое несогласие действовать в одиночку. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков ранее в этот день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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