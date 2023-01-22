Экс-глава Минобороны ФРГ перед отставкой запретила инвентаризацию Leopard

Бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт запретила проводить инвентаризацию танков Leopard, из-за рисков усиления давления союзников в вопросе поставок Украине. Об этом 21 января пишет издание Business Insider со ссылкой на источники в министерстве.

«Всего за неделю до своей отставки бывший министр обороны Кристина Ламбрехт поручила чиновникам не проводить инвентаризацию танков бундесвера Leopard 1 и Leopard 2. И это несмотря на то, что представители ее ведомства ранее предлагали провести подсчет машин, чтобы иметь возможность предоставить информацию по вопросу о возможных поставках», — говорится в публикации.

Согласно информации источников издания, таким образом Ламбрехт попыталась отвести от Олафа Шольца подозрения в нежелании передавать технику Украине, поскольку подсчет Германией боеспособных танков «мог быть интерпретирован как готовность их поставлять». В противном случае немецкому канцлеру «пришлось бы оправдываться» в связи с грядущей встречей на базе Рамштайн, где все участники ожидали получить от ФРГ согласие на поставку танков Вооруженным силам Украины (ВСУ), пишет Business Insider.

Накануне на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ прошла встреча министров обороны западных государств. Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас утверждал, что по ее итогам участники объявят о передаче Украине сотен танков Leopard 2.

Однако министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что участники встречи не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

18 января выяснилось, что Берлин готов предоставить Киеву танки Leopard 2 при условии, что Вашингтон отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams. ФРГ всегда выражала свое несогласие действовать в одиночку. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

Между тем 21 января председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что власти РФ должны радоваться, поскольку о передаче немецкой военной техники до сих пор не решился в пользу Украины. Депутат раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за нерешительность. По ее словам, такая позиция создает впечатление, что Берлин не готов должным образом участвовать в коллективной поддержке Киева.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков 20 января рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

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