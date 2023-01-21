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В ФРГ поздравили Путина с отказом Шольца передать Украине танки

Депутат Штрак-Циммерман поздравила Путина из-за отказа Шольца передать ВСУ танки Leopard
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Фото: Global Look Press/Kay Nietfeld
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Власти РФ должны радоваться, что вопрос о передаче немецкой военной техники до сих пор не решился в пользу Украины. Об этом в субботу, 21 января, заявила председатель комитета по обороне в бундестаге Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

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«Президента [России Владимира] Путина можно поздравить в связи с тем, что не удалось принять решение по танкам», — приводит ее слова телеканал N-TV.

Депутат раскритиковала канцлера ФРГ Олафа Шольца за нерешительность. По ее словам, такая позиция создает впечатление, что Берлин не готов должным образом участвовать в коллективной поддержке Киева.

В этот же день посол Украины в Германии Алексей Макеев высказал разочарование в связи с итогами встречи министров обороны западных стран на базе Рамштайн в США. Он отметил, что Киев ожидал большего от немецких партнеров, так как стране сейчас остро необходимы боевые танки.

Накануне глава минобороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что участники переговоров на авиабазе Рамштайн не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он подчеркнул, что мнения союзников в данном вопросе расходятся, и Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

До этого, 18 января, выяснилось, что Берлин готов предоставить Киеву танки Leopard 2 при условии, что Вашингтон отправит Вооруженным силам Украины (ВСУ) танки Abrams. ФРГ всегда выражала свое несогласие действовать в одиночку. Соединенные Штаты, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

На фоне дискуссии о западных поставках военный эксперт Алексей Леонков ранее в этот день рассказал «Известиям» о полном уничтожении запасов советской техники на Украине. По его словам, с начала спецоперации Киев утилизировал не только то, что за ними числилось, но и то, что поставили страны Восточной Европы.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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