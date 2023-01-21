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Посол Украины в ФРГ призвал Берлин разрешить поставки Leopard 2 Киеву

Посол Украины в ФРГ Макеев призвал Берлин разрешить поставки Leopard 2 Киеву
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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал правительство ФРГ как можно скорее разрешить поставку танков Leopard 2 Киеву. Об этом он заявил 21 января в интервью агентству DPA.

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«Нам нужны немецкие танки прямо сейчас. <…> у нас нет времени на обдумывания, размышления и колебания. Что нам нужно: принимать решения, обучать и координировать свои действия. Немедленно», — утверждает Макеев.

При этом дипломат разочаровался итогами прошедшей накануне встречи министров обороны западных стран на базе Рамштайн в США. По его словам, Украина ожидала большего от немецких партнеров, так как Киеву остро необходимы Leopard 2.

Накануне министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что участники встречи на авиабазе Рамштайн не приняли решения о передаче Украине танков Leopard 2. Он отметил, что мнения союзников по поводу поставок танков расходятся, и заверил, что Германия не единственная выступает против отправки такой военной техники.

В тот же день депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Котре в беседе с «Известиями» заявил, что Германия должна «оставаться в стороне», но при этом «вникать в позиции обеих сторон». По его мнению, немцы не должны больше направлять оружие против русских.

18 января сообщалось, что ФРГ готова предоставить Украине танки Leopard 2 при условии передачи США Вооруженным силам Украины танков Abrams. Берлин всегда выражал свое несогласие действовать в одиночку в вопросе поддержки Киева. США, в свою очередь, настаивают на том, чтобы Германия не только разрешила другим странам передавать Leopard 2, но и участвовала в поставках сама.

При этом 17 января канцлер Германии Олаф Шольц ушел от прямого ответа на вопрос о поставках Украине танков. Он пояснил, что Берлин одновременно стремится поддерживать Киев всеми возможными средствами и не способствовать эскалации конфликта на Украине.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских сил.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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