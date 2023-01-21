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ДТП с рейсовым автобусом произошло на мосту в Новосибирске

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Фото: соцсети
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ДТП с рейсовым автобусом, перевозившим 40 человек, произошло 21 января на Димитровском мосту, проложенном через реку Обь, в Новосибирске.

По данным Telegram-канала «АСТ-54 Black», в автобус влетел водитель Toyota. Столкновение было лобовым.

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По предварительным данным канала, никто из пассажиров автобуса не пострадал. Водителя легковушки же зажало в авто, его вытащили спасатели, он находится в тяжелом состоянии.

Из-за ДТП движение на участке аварии оказалось парализовано, ДПС временно перекрыла проезд по мосту, образовалась огромная пробка.

На месте работают экстренные службы, обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее в этот день ДТП с рейсовым автобусом и автомобилем «УАЗ» произошло и в Амурской области на въезде в город Свободный. По данным прокуратуры, авария произошла из-за технической неисправности «УАЗа», из-за которой он столкнулся с автобусом.

Пострадали восемь человек — водитель и пассажир «УАЗа», а также водитель и пятеро пассажиров автобуса. По факту аварии организована проверка.

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