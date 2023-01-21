Восемь человек пострадали в ДТП с автобусом в Приамурье

В Амурской области на въезде в город Свободный рейсовый автобус столкнулся с автомобилем УАЗ, в результате чего пострадали восемь человек. По факту ДТП организована проверка, сообщили 21 января в региональной прокуратуре.

Предварительно, авария произошла из-за технической неисправности УАЗа, из-за которой он столкнулся с автобусом.

Сообщается, что рейсовый автобус двигался в сторону Благовещенска. В нем находились 14 пассажиров и водитель. В УАЗе, помимо водителя, был один пассажир. После ДТП в больницу обратились восемь человек — водитель и пассажир УАЗа, а также водитель и пятеро пассажиров автобуса.

Накануне, 20 января, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло в Ростовской области в городе Каменске-Шахтинском. Сообщалось, что в районе железнодорожного переезда водителю автобуса стало плохо, он потерял управление и машина на скорости влетела в бетонный забор. В результате пострадали 13 человек.

По данному факту прокуратурой Ростовской области была организована проверка в отношении перевозчика.