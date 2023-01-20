Прокуратура проверит перевозчика после ДТП в Ростовской области

Прокуратура Ростовской области организовала проверку в отношении перевозчика, чей автобус попал в ДТП, в результате которого пострадали 13 человек. Об этом 20 января сообщили в ведомстве.

«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере организации перевозки пассажиров», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.

ДТП произошло утром в Каменске-Шахтинском. Сообщалось, что в районе железнодорожного переезда водителю автобуса стало плохо, он потерял управление и машина на скорости влетела в бетонный забор. В результате пострадали 13 человек.

Позже в экстренных службах региона уточнили, что авария произошла по причине того, что водитель автобуса не справился с управлением.