Прокуратура проверит перевозчика после ДТП в Ростовской области
Прокуратура Ростовской области организовала проверку в отношении перевозчика, чей автобус попал в ДТП, в результате которого пострадали 13 человек. Об этом 20 января сообщили в ведомстве.
«Прокуратурой организована проверка соблюдения требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере организации перевозки пассажиров», — приводит ТАСС сообщение прокуратуры.
ДТП произошло утром в Каменске-Шахтинском. Сообщалось, что в районе железнодорожного переезда водителю автобуса стало плохо, он потерял управление и машина на скорости влетела в бетонный забор. В результате пострадали 13 человек.
Позже в экстренных службах региона уточнили, что авария произошла по причине того, что водитель автобуса не справился с управлением.