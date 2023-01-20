Водитель попавшего в ДТП в Ростовской области автобуса не справился с управлением
Водитель автобуса, попавшего в ДТП в Ростовской области, в котором пострадали 13 человек, не справился с управлением. Об этом 20 января сообщили экстренные службы региона.
Авария произошла утром в Каменске-Шахтинском. Ранее сообщалось, что водителю стало плохо, он потерял сознание и врезался в бетонный забор. В результате троим несовершеннолетним понадобилась медицинская помощь, еще троих отправили на амбулаторное лечение.
По информации местных СМИ, удар был такой силы, что пассажиры в салоне «посыпались» друг на друга, а в салоне оторвались сиденья.
18 января мужчина погиб после столкновения такси, легкового автомобиля и грузовика на МКАД в Москве. Авария произошла около 22:00, погиб 33-летний водитель грузовика.