В Дагестане возбудили дело по факту смерти мужчины в отделе полиции

В Махачкале в отделении полиции умер мужчина, проводится проверка на причастность правоохранителей к гибели гражданина. Об этом сообщили 21 января в МВД по Республике Дагестан.

Инцидент произошел накануне вечером. Полицейские получили сообщение о конфликте между двумя гражданами, в результате которого один из них выстрелил в оппонента несколько раз. Пострадавший был госпитализирован, стрелявшему удалось скрыться. Позднее правоохранителями было установлено, что открывшему огонь злоумышленнику помог спрятаться 35-летний мужчина. Спустя некоторое время местонахождение второго было установлено, его доставили в отделение.

«В ходе разбирательства у гражданина ухудшилось самочувствие, ему была оказана первая медицинская помощь. Сотрудники полиции приняли решение доставить его в медучреждение. Несмотря на принятые меры, медицинскими работниками была констатирована смерть мужчины. В дальнейшем было установлено, что погибшему были нанесены телесные повреждения, которые, возможно, стали причиной смерти задержанного», — сообщили в ведомстве.

В настоящее время по факту произошедшего организована проверка. Отмечается, что при подтверждении вины полицейских они понесут наказание в установленном законом порядке, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В Следственном комитете республики сообщили, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего»).

В июне прошлого года три капитана полиции избили участкового в Уфе. «Известия» выяснили, что нападение случилось примерно в 2 часа ночи у кафе «Черная кошка». У участкового в результате нападения зафиксировано сотрясение головного мозга и различные телесные повреждения. Во время инцидента капитаны полиции были не при исполнении. Свою вину они не признали. По факту произошедшего была организована проверка.