В Уфе три капитана полиции избили участкового в ночь на 15 июня. Потерпевший не стал раскрывать личность нападавших, но после организованной проверки было установлено, что все трое — сотрудники правоохранительных органов и носят капитанские погоны.

«Известия» выяснили, что нападение случилось примерно в 2 часа ночи у кафе «Черная кошка» в Советском районе Уфы. У участкового в результате нападения зафиксировано сотрясение головного мозга и различные телесные повреждения.

Во время инцидента капитаны полиции были не при исполнении. Свою вину они не признают.

«По указанию руководства МВД по Республике Башкортостан проведена служебная проверка для установления обстоятельств происшествия. Материалы ведомства направлены в следственные органы для принятия процессуального решения и привлечения виновных лиц к установленной законом ответственности», — подчеркнули в МВД региона.

В середине марта в Иркутске мужчина умер в больнице от ранения, полученного в результате нападения на двух сотрудников полиции. После его смерти Следственный комитет всё равно продолжил расследовать мотив нападения.

В феврале на станции метро «Тульская» Серпуховско-Тимирязевской линии метро в Москве два пассажира избили двух сотрудников полиции в ответ на требование пройти процедуру по установлению личности.