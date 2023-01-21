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Пользователи Twitter ужаснулись планам США по поддержке Киева в захвате Крыма

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Пользователи Twitter ужаснулись 21 января от планов США поддержать Украину в захвате Крыма. Они поддержали мнение американского предпринимателя Илона Маска о том, что это может привести к очень серьезной эскалации.

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Так, основатель американской компании по доставке еды Postmates Бастиан Леманн указал, что вместо этих планов Запад должен начать активно выступать в качестве посредника для урегулирования ситуации.

«Крым не в интересах граждан Украины. Это только в интересах НАТО, а умирают тем временем молодые украинцы», — отметил блогер Ян Майлз Чонг.

«Согласна на 100%. Я хочу, чтобы лидеры [разных стран] работали над урегулированием конфликта, а не над его эскалацией. Я думаю, что мы уже пересекли черту. А если нет, то уже близки к этому, и это плохо для всех», — указала Брэнди Кайе.

Канадский бизнесмен Джошуа Карту посчитал затею относительно Крыма безумием. Он заявил, что Киев должен сесть за стол переговоров.

19 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при наличии тяжелого вооружения от Запада украинская сторона предпримет попытку напасть на Крым. Тогда же советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк заявил о поддержке стран Запада гипотетического удара Украины по Крыму. При этом он опроверг заявления о том, что Киев будет атаковать российскую территорию.

18 января газета The New York Times сообщила, что Вашингтон обсуждает с Киевом возможность использования поставляемого оружия для атаки на Крым либо на Крымский мост. Как отмечает издание, по мнению США, при возникшем риске потери РФ контроля над Крымом позиции Украины на будущих переговорах укрепятся.

В тот же день официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что Украина может пользоваться западным оружием по своему усмотрению, исходя из соображений своей безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения, заявил, что дискуссия о поставках Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, не сулит ничего хорошего с точки зрения глобальной и общеевропейской безопасности. По его словам, поставки такого оружия будут означать вывод конфликта на новый качественный уровень.

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