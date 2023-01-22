«Радулова рано списывать — пашет больше, чем все молодые»

С середины декабря екатеринбургский «Автомобилист» неожиданно угодил в кризис. Ранее подопечные Николая Заварухина уверенно лидировали в Восточной конференции регулярного чемпионата КХЛ, но затем пережили серию из девяти поражений подряд и утратили отрыв от конкурентов, пропустив вперед новосибирскую «Сибирь».

Один из тех, кто пытается помочь команде исправить положение, — нападающий Даниил Тарасов, который перешел в «Автомобилист» в середине ноября из казанского «Ак Барса». За клуб из столицы Татарстана 31-летний форвард выступал предыдущие полтора года, но оказался не нужен ставшему летом главным тренером Олегу Знарку. В интервью «Известиям» Тарасов оценил выступление «Автомобилиста», календарь КХЛ и рассказал о расставании с «Ак Барсом» и игре с 36-летним звездным ветераном Александром Радуловым, приехавшим в Казань после шести лет в НХЛ.

— Как освоились в «Автомобилисте»?

— Да всё хорошо. Для меня очень приятно попасть в такой хороший коллектив. Атмосфера устраивает, претензий нет.

— Почему пришлось уходить из «Ак Барса»?

— Изначально всё вышло так скомканно. И в нынешнем сезоне дали понять, что такое возможно. Мне урезали игровое время, я мало попадал в состав. Очень долго ждал этого обмена из Казани в Екатеринбург, потому что многие моменты не складывались так, как я хотел. Два месяца ждал, когда найду себе клуб.

— С самого начала предсезонки стало ясно, что Олег Знарок на вас не рассчитывает?

— Да, с первых дней тренер обозначил, что, можно сказать, не видит меня в составе. В итоге мало играл. И мало, что мог показать.

— Он объяснял, почему не видит вас в составе?

— Да нет, я не хочу даже возвращаться к этой теме. По сути ничего не говорили мне. Даже не знаю, что сказать еще. Так сложилось, и эту главу я уже забыл. Двигаемся дальше.

— Спрашиваю это всё потому, что когда летом в «Ак Барс» перешел Вадим Шипачев, казалось, вам дадут шанс поиграть с ним и Дмитрием Кагарлицким, поскольку у вас была очень результативная атакующая тройка несколько сезонов назад в «Динамо».

— Ну, люди видят всё по-разному. Я выходил в Казани с Кагой и Шипой на один период, на две-три смены. Ты мало что сможешь сделать в этой ситуации. Поэтому у тренера и руководства свое видение, так что получилось как получилось.

— Есть объяснение, почему «Ак Барс» с таким звездным составом и тренерским штабом провалил первую половину сезона, что привело к отставке Знарка?

— Не знаю, тут надо смотреть и анализировать, что произошло. Коллектив там хороший, все пацаны старались играть на победу, но многое не получалось. Где-то было много маленьких нюансов, из которых складывается результат. Хорошо, что с приходом Зинэтулы Хайдаровича Билялетдинова на пост главного тренера команда заиграла по-другому и дает результат. Но еще в начале сезона, когда «Ак Барс» буксовал, было понятно, что он вылезет из этого. Просто нужно было время. Ребята грамотно распорядились этим временем. И молодцы, сейчас играют в хороший хоккей.

— Каково было быть в одной команде с Александром Радуловым?

— Это мастер с большой буквы. Мы дружим и были знакомы вне «Ак Барса», еще до перехода в Казань. В Москве общаемся и видимся. Мастер. Много чему можно у него поучиться.

— Списывать со счетов его рано?

— Конечно. Посмотрите, сколько он забивает и отдает передач. Уже даже не знаю, сколько у него очков (38 (20+18) по системе «гол+пас» и место в топ-20 лучших бомбардиров сезона. — «Известия»). Пашет больше, чем, наверно, все молодые. Конечно, это лидер с большой буквы. Тем более ему сейчас дали звание капитана. Он молодец, тащит за собой команду. Может рявкнуть на партнеров, может что-то им подсказать. Очень мощный и опытный игрок.

— Еще месяц назад у «Автомобилиста» была победная серия, вы лидировали в Восточной конференции с солидным отрывом от конкурентов. Почему дальше случились девять поражений подряд и всего две победы в последних 14 матчах?

— Вот та же ситуация, что и в Казани. Есть много маленьких факторов и нюансов, которые складываются в единый ком. Что-то одно выделить нельзя. Тут всё вместе сказалось. Да, был не очень хороший спад. Но выкарабкаемся, и всё будет нормально.

— Ходили слухи, что всё это из-за того, что тренерский штаб дал команде жесткие нагрузки в середине декабря, во время полуторанедельной паузы на Матч звезд КХЛ и Кубок Первого канала. Якобы для того, чтобы к плей-офф вывести на пик формы.

— Можно спихивать на всё что угодно. Я не думаю, что в других командах никого не нагружали. Мы нормально работали, ничего больше не скажу. Просто до этого много выигрывали, поэтому никто не говорил о нашей подготовке. Начали проигрывать, пошел спад в результатах, но чисто на «физику» неправильно это скидывать.

— Спад связан с жестким календарем КХЛ, который сделали в этом сезоне?

— У всех же одинаковый график. Все играют через день по четыре игры подряд.

— И все прошли через эти спады.

— Да, я считаю, что у каждой команды бывают такие моменты. Надо из них вылезать и идти дальше.

— Нравится вам такой график?

— Нормально всё. Не первый год же играем.

— Хотите, чтобы на следующие сезоны КХЛ оставила такой календарь?

— Да что скажут, то и будем делать. Скажут, через день играть еще больше игр — будем играть. Чтобы болельщикам нравилось. Чтобы люди приходили на стадион. Всё нормально. Меньше тренировок всегда лучше. Хочется больше играть.