Пораженческое построение: почему Россия проиграла Кубок Первого канала

Итоги Кубка Первого канала, который завершился 18 декабря, оказались неутешительными для сборной России. Команда под руководством Алексея Жамнова, будучи безусловным фаворитом, уступила в решающем матче Белоруссии (4:5 по буллитам) и заняла лишь второе место. Результат тем более неожиданный, что в Москве сыграли почти все наши сильнейшие хоккеисты, представленные в КХЛ, включая вице-чемпионов Олимпийских игр – 2022. По словам экспертов, неудача еще раз поднимает вопрос о компетентности наставника команды, который до этого никогда не работал главным тренером.

Супер-Колосов

Кубок Первого канала состоялся 15–18 декабря и прошел под лозунгом «Мы смотрим в будущее», подразумевая не только состав сборной России, где шанс проявить себя получили несколько молодых игроков, но и первый в истории турнир по хоккею 3х3 с участием национальных сборных. Набирающий популярность формат авансом назвали «игрой будущего». Но шоу не получилось.

Организаторы явно промахнулись с размером площадки — вместо уменьшенной (как это обычно бывает на турнирах 3х3) они выбрали стандартную. С трибун было очевидно, что полноценная игра 3х3 на большой коробке — утопия. Регламент турнира однозначно требует доработки. Содержание матчей не соотносилось со звучной подачей и оставило двоякие впечатления. Подпортила впечатление и неудача сборной России — в полуфинале она по буллитам проиграла Казахстану .

Пораженческое построение_2 Игровой момент в матче турнира «Кубок Первого канала» между командами России и Белоруссии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Оставалось надеяться, что разочарование от формата 3х3 будет компенсировано результатами классических матчей. Тем более что основной турнир Кубка Первого канала большинство экспертов заранее лишало интриги, безоговорочно отдавая победу России. Как выяснилось, зря.

Хотя начало вроде бы оправдывало прогнозы. Убедительная победа над Казахстаном (6:2) подтвердила разницу в уровне исполнителей. Все-таки наша команда предстала в составе если не в оптимальном, то довольно близком к нему. 12 вице-чемпионов Олимпиады-2022 в заявке — главное тому подтверждение. Да, не было Александра Радулова, Вадима Шипачева, Вячеслава Войнова. Но это и неудивительно — их текущая форма вызывает много вопросов. Но и без трио из Казани в распоряжении Алексея Жамнова была более чем боеспособная команда, которая обязана была уверенно обыгрывать и Казахстан, и Белоруссию.

Пораженческое построение_3 Главный тренер сборной России Алексей Жамнов во время матча турнира «Кубок Первого канала» между командами России и Белоруссии Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вот только центральный матч Кубка с белорусами завершился поражением. Превосходно игравший вратарь Алексей Колосов стал настоящим спасителем гостей. За первый период голкипер выручил как минимум в двух сверхопасных моментах и сохранил равный счет (1:1) после 20 минут. Обозлившийся на Москву (а скорее на «Динамо», которое выставило его на драфт отказов) Максим Сушко вывел гостей вперед, но россияне ответили роскошной комбинацией в большинстве, когда Александр Кадейкин вывел на убойный бросок Максима Мамина.

Во втором периоде Колосов не выключил режим стены. Только пируэты голкипера оставили белорусам шансы на новую сенсацию. Гости на удивление легко забивали Никите Серебрякову, который не привык пропускать больше двух шайб за «Адмирал». Дважды белорусы реализовали большинство и на второй перерыв ушли, ведя в счете 3:2.

Пораженческое построение_1 Вратарь сборной Белоруссии Алексей Колосов во время серии буллитов в матче турнира «Кубок Первого канала» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

В третьем периоде доминирование россиян в контроле шайбы и бросках в створ не прошло бесследно — 4:4 и буллиты. И здесь снова сработала магия Алексея Колосова — он действовал превосходно, отразил попытки Рашевского, Толчинского, Воробьева, Грицюка и Окулова и подарил Белоруссии неожиданную победу.

Слабая реализация

Отметим, что перед игрой с Белоруссией в составе нашей команды произошли интересные изменения. Почему-то не оказалось в заявке столичных армейцев Никиты Нестерова, Владислава Провольнева и Михаила Григоренко. Обычная ротация? Или руководство армейцев решило поберечь свою первую пару защитников и лучшего центра, а главный тренер не стал возражать?

— Наверное, все ждали победы на этом турнире, — отметил в беседе с «Известиями» известный хоккейный функционер, комментатор Леонид Вайсфельд. — С другой стороны, поражение от Белоруссии можно объяснить неоптимальным составом. Не играли Нестеров и Григоренко. Все-таки это опытные игроки. А в международных матчах опыт выходит на первый план, хотя и уровень хоккея был не выше, чем в регулярке КХЛ. Не все справляются с волнением, отсюда и большое количество нереализованных голевых моментов, причем таких стопроцентных, даже удивительно, как наши игроки их не забивали.

Пораженческое построение_4 Фигуристка Алина Загитова, президент КХЛ Алексей Морозов и хоккеист Александр Кадейкин на церемонии награждения победителей турнира «Кубок Первого канала» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Также эксперт отметил вратарский фактор.

— Серебряков сыграл не так надежно, как он выступает за «Адмирал», — подчеркнул Леонид Вайсфельд. — Там он в одиночку вытаскивает игры, а с Белоруссией Никита сыграл очень средне, не то чтобы подвел команду, но не выручил. В целом, если говорить об итогах турнирах, наверное, задача посмотреть молодежь была выполнена, а что касается результата, конечно, он разочаровывает.

Подводя итоги турнира, главный тренер Алексей Жамнов выдал стандартные оправдания. Он заявил, что состав был экспериментальный : «Поставили ребят, которые не участвовали в таких турнирах раньше. Мы хотели выиграть и посмотреть ребят — наше будущее». И дал понять, что именно этот шаг и привел к поражению: «Есть ребята, от которых мы ждали чуть большего. Но претензий игрокам предъявить не могу».

Пораженческое построение_5 Игрок сборной Белоруссии Кирилл Готовец, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк и президент КХЛ Алексей Морозов на церемонии награждения победителей турнира «Кубок Первого канала» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Вряд ли такая позиция устроит болельщиков, которых, к слову, на играх собралось довольно много (9 тыс. с Казахстаном и 11 тыс. с Белоруссией). Сборная проиграла единственный турнир в сезоне соперникам, которым проигрывать было никак нельзя. Помимо разочарования фанатов, есть и гораздо более серьезный негативный итог, считает бывший тренер сборной России Владимир Плющев.

— Команда сейчас не выглядит готовой к более значимым турнирам с соперниками другого уровня, — отметил он «Известиям». — Вряд ли кто-то сомневается, что Россия рано или поздно вернется на международную арену. Какой предстанет команда? Способен ли нынешний главный тренер в сложившихся условиях поддерживать высокий уровень?

Пораженческое построение_6 Игроки сборной Белоруссии Олег Пожиган и Егор Клавдиев радуются победе в турнире «Кубок Первого канала» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем