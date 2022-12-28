Прибытие Билла: легендарный тренер снова возглавил «Ак Барс»

Казанский «Ак Барс» 27 декабря объявил о назначении на пост главного тренера Зинэтулы Билялетдинова. Это самый титулованный наставник клуба за всю его историю — он приводил «Ак Барс» к победе в чемпионате России (2006), трижды брал с ним Кубок Гагарина КХЛ (2009, 2010, 2018) и Кубок европейских чемпионов (2007). Билялетдинов лишь в начале декабря вернулся к активной практике после двух с половиной лет отдыха.

В составе омского «Авангарда» первую шайбу в КХЛ забросил 18-летний нападающий Иван Мирошниченко, вылечившийся от онкологического заболевания. А самой успешной командой последнего месяца уходящего года можно назвать ярославский «Локомотив», закрепившийся на втором месте в Западной конференции. Об этих событиях и интриге в борьбе за выход в плей-офф Кубка Гагарина — в материале «Известий».

Возвращение Билялетдинова

Один из самых успешных специалистов в истории российского хоккея пришел в «Ак Барс» в 2004 году. Спустя два сезона он принес казанцам вторую в их истории победу в чемпионате России. То золото Суперлиги стало вторым и для Билла в качестве главного тренера. Ранее он приводил к победе московское «Динамо». В дальнейшем он завоевал с клубом из столицы Татарстана два Кубка Гагарина (2009, 2010).

В 2011 году Билялетдинова позвали в сборную России, отказав ему в совмещении с работой в клубе. Он взял золото чемпионата мира-2012, но неудачно выступил на Олимпиаде-2014 в Сочи (проиграл в 1/4 финала сборной Финляндии), и после этого вернулся в Казань.

Второе пришествие в «Ак Барс» продлилось пять лет. Оно обернулось выходом в финал Кубка Гагарина-2015 и победой в турнире в 2018 году. Казанцы до сих пор являются рекордсменами по числу побед в плей-офф КХЛ, и все они одержаны под руководством Билялетдинова. Весной 2019 года после неудачного сезона (вылет в первом раунде плей-офф со счетом 0:4 от «Авангарда») «Ак Барс» не продлил контракт со своей легендой. С тех пор клуб ни разу не дошел до финала Кубка.

Летом 2022 года Билялетдинов вернулся в «Ак Барс» на должность советника исполнительного директора по хоккейной вертикали. Какой функционал предполагал этот пост, до сих пор многим непонятно. Уже тогда появилась версия, что 67-летнего специалиста взяли как запасной вариант — на тот случае, если со своей работой не справится новой главный тренер Олег Знарок.

Сам Билялетдинов всячески открещивался от этой истории, убеждал, что не собирается подсиживать своего коллегу.

«Ак Барс» неудачно провел половину сезона под руководством Знарка. Собранный под него звездный состав (Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев) редкие победы чередовал с сериями поражений. И оказался на грани вылета из зоны плей-офф. В начале декабря Знарок покинул свой пост. Его ассистент Юрий Бабенко оказался во главе команды, а через несколько дней клуб объявил, что в штаб войдет и Билялетдинов.

Уже тогда такая расстановка удивляла многих, но, как утверждает «Спорт-Экспресс», Билялетдинов по-прежнему отказывался быть главным. Сам тренер говорил, что за три года отдыха «немного привык бездельничать» и ему это нравилось. Стоит отметить, что с конца 1980-х годов и до увольнения из «Ак Барса» в 2019 году специалист не имел длинных пауз в тренерской карьере.

И все же ближе к Новому году казанский клуб уговорил Билялетдинова возглавить команду. Он принимает ее на седьмом месте в Восточной конференции. Контракт тренера подписан до конца текущего сезона.

— Фактически Билялетдинов уже после отставки Знарка руководил командой при Бабенко в роли главного, — рассказал «Известиям» бывший главный тренер «Ак Барса» Владимир Крикунов. — Видимо, клуб решил сделать ставку на опыт, оставив Юру помощником, поскольку он достаточно талантливый специалист, с будущим. Бабенко был у меня ассистентом в «Динамо», работал хорошо. И сейчас еще больше прибавит как профессионал, набравшись опыта рядом с таким асом. А Билялетдинову, думаю, не помешает долгое отсутствие практики. Сейчас важен его опыт, чтобы успокоить ситуацию в команде, расставить всех игроков, правильно распределить роли и успешно завершить сезон.

Взлет «Локомотива»

С 2015 года в Западной конференции КХЛ тотальное доминируют ЦСКА и СКА — обычно именно они разыгрывают между собой путевку в финал Кубка Гагарина. Лишь в 2017 году московских армейцев во втором раунде выбил ярославский «Локомотив». И сейчас он делает заявку на то, чтобы впервые за долгое время преуспеть весной.

«Железнодорожники» выиграли четыре последних матчах. А в последних 12 играх победили 10 раз. И укрепили свои позиции на втором месте в Западной конференции, опережая по набранным и потерянным очкам ЦСКА. Хотя казалось, что после победы в Кубке Гагарина прошлого сезона, московский клуб будет уверенно делить лидерство со СКА.

Интересно, что нынешние успехи ярославцев связаны с людьми, которые еще недавно приносили победы ЦСКА. Летом 2021 года, незадолго до начала предсезонных сборов, москвичи неожиданно уволили главного тренера Игоря Никитина. Он в 2019 году принес красно-синим первый в их истории Кубок Гагарина, а в 2018 и 2021 годах доходил до финала.

Перед стартом того сезона из клуба ушел и его ближайший помощник Дмитрий Юшкевич, а также тренер по физподготовке Дмитрий Пирожков. В сентябре 2021 года все трое воссоединились в «Локомотиве».

Прошлый сезон в их исполнении вышел невзрачным. Но сейчас они сумели наладить свою систему игры. Вокруг Никитина с конца осени стали роиться слухи об интересе к нему более богатых клубов. В частности, упоминался «Ак Барс». Но совсем недавно «Локомотив» продлил контракт со специалистом до 2025 года.

— Нынешний «Локомотив» вполне типичный для Никитина: жесткая игровая дисциплина, хорошая игра в неравных составах, четкое распределение ролей между нападением и защитой, — объяснил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — То, за счет чего Игорь преуспел в ЦСКА, он пытается строить и в Ярославле. И вполне успешно. Состав у него хороший, много интересной молодежи и сильных опытных ребят, так что «Локомотив» вполне может побороться за трофей, если продолжит прибавлять.

Первые голы Мичкова и Мирошниченко

Ярким событием последних дней стали первые голы за свои команды главных юниоров российского хоккея, нападающих Матвея Мичкова и Ивана Мирошниченко. Оба — 2004 года рождения, были героями юношеской Олимпиады в Лозанне-2020 (золото) и юниорского чемпионата мира-2021 в Техасе (серебро).

Мичков уже год с лишним назад дебютировал в КХЛ за СКА и даже впервые забил. Но в этом сезоне он потерял место в составе питерцев. И недавно был отдан до конца чемпионата в аренду аутсайдеру КХЛ «Сочи». 25 декабря Матвей забросил за них первую шайбу, отличившись в домашнем матче с «Ак Барсом», проигранном в серии буллитов (2:3).

У Мирошниченко ситуация сложнее. В начале года ему диагностировали онкоголическое заболевание. Но форвард омского «Авангарда» смог вылечиться и осенью возобновил выступление за молодежную команду «Омские Крылья» в МХЛ и фарм-клуб «Омские Ястребы» в ВХЛ. В обоих турниров у Ивана была отличная статистика.

В начале декабря состоялся его дебют за главную команду в КХЛ. А 26 декабря в домашней встрече с астанинским «Барысом» Мирошниченко забил свой первый гол в КХЛ.