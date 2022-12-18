«Лучше играть, чем тренироваться. Тренироваться никто не любит»

Одной из самых заметных персон прошедшего недавно в Челябинске Матча звезд КХЛ стал нападающий магнитогорского «Металлурга» Николай Голдобин. В частности, в мастер-шоу он выиграл конкурс на самое эффектное исполнение буллита. В последние годы 27-летний форвард считается одним из самых ярких игроков «Магнитки». Во многом за счет его усилий команда в прошлом сезоне дошла до финала Кубка Гагарина, где лишь в семи матчах проиграла московскому ЦСКА.

В интервью «Известиям» Голдобин оценил текущие результаты «Магнитки», прокомментировал целесообразность проводить матчи сборной России в условиях ее международного бана, а также выразил надежду, что КХЛ продолжит составлять календари с огромным количеством игр и всего одной паузой, как это впервые сделано в текущем сезоне.

— Вам понравилось на Матче звезд КХЛ в Челябинске?

— Кайф, кайф. Рад, что мы выиграли. Хоть это всё и для зрителей, всегда приятно победить. Я думаю, все получили удовольствие. Приятно, что у нас в команде собралось множество ребят из Магнитогорска и вообще Челябинской области. И Егор Яковлев, и молодая наша звезда Роман Канцеров, и Антон Бурдасов в качестве капитана. Поскольку проводили этот матч в Челябинске, много зрителей было за нас.

— Довольны игрой и результатами «Металлурга» в нынешнем сезоне?

— Мы идем на втором месте в Восточной конференции. Конечно, это неплохо. Но не то, что мы хотим. Само собой мы хотим быть первыми. А в целом считаю, что провели мы эту часть регулярного чемпионата довольно качественно. Надеюсь, вторая половина пройдет намного лучше.

— Для вас очень важно быть первыми в конференции или все-таки больше думаете о том, как подойти в максимально оптимальной форме к плей-офф?

— Конечно, хочется начать с первого места. Всегда приятно начинать плей-офф на домашнем льду, как это было в прошлом сезоне. Хочется и побольше матчей сыграть перед своими болельщиками и просто получить некоторое преимущество перед соперниками. Так что будем пытаться опередить «Автомобилист» и закончить регулярку первыми на Востоке. В общем, рвемся наверх.

— В чем «Магнитка» прибавила по сравнению с прошлым сезоном? Что должно ее избавить от повторения провального финиша, когда вы были в шаге от победы в Кубке Гагарина, но упустили преимущество 3:1 в финале над ЦСКА и отдали армейцам трофей?

— Мы получили хороший урок в прошлом сезоне. Мы приняли его и уже со свежими силами идем к следующему плей-офф, где, надеюсь, не повторим ошибок прошлого финала.

— Календарь КХЛ с всего одной паузой в этом сезоне вам нравится?

— Да, сейчас всё немного по-другому, чем в прошлом сезоне. Тогда были больше паузы. И кто-то в эти паузы даже успевал слетать куда-то отдохнуть. А сейчас после того же Матча звезд я сразу должен уезжать в Магнитогорск и на следующий день выходить на тренировку.

— Очень всё это похоже на НХЛ?

— Да, конечно. Игры почти через день. Класс. Мало тренировок, много игр. Мне всё это нравится. Лучше играть, чем тренироваться. Тренироваться никто не любит (улыбается).

— А не получится так, что к плей-офф все уже будут еле ползать по льду?

— Я думаю, ребята, конечно, устанут. И у кого-то уже сейчас есть мини-травмы. Но это нормально для хоккея. Такая рутина. Но надеюсь, что все подойдут к весне в оптимальном состоянии и плей-офф получится очень захватывающим.

— Сейчас в КХЛ обсуждается возможность возвращения системы начисления трех очков за победу в основное время и введение перекрестного формата плей-офф. У вас есть мнение на этот счет?

— Нет, пусть как решат — так и будет. Нам всё равно. Главное — выигрывать матчи. А так без разницы — два или три очка тебе присуждают. Про формат плей-офф скажу то же самое. Нам при любом формате может выпасть сыграть во Владивостоке и Хабаровске, а помимо длинных перелетов я особой разницы не вижу.

— Вас не позвали в сборную России на Кубок Первого канала. А хотели бы поехать в национальную команду в условиях отсутствия международных соревнований?

— Прикольно было бы съездить. Жаль, что меня не позвали, но ничего страшного. Я стану сильнее, подготовлюсь на тренировках и хорошо начну вторую половину сезона. Стоит ли проводить сейчас игры сборной? Видимо, нашли в этом смысл. Я думаю: почему нет? Сыграть против Белоруссии и Казахстана — это значит получить новый неплохой опыт.