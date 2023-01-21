Бывший президент Молдавии Игорь Додон назвал 21 января опасными призывы действующей главы республики Майи Санду к вхождению страны в НАТО.

Додон отметил, что Санду втягивает страну в Североатлантический альянс, вопреки прописанному в Конституции страны нейтралитету и воле молдавского народа, категорически выступающего против присоединения к НАТО.

«Санду снова демонстрирует, что она действует по приказу своих заокеанских хозяев, против интересов страны и народа, против суверенитета, территориальной целостности и независимости Молдовы», — написал он в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что, согласно результатам многочисленных опросов, граждане Молдавии хотят сохранить нейтралитет страны и мира и «никогда не согласятся стать пушечным мясом для НАТО в борьбе против России».

Накануне Санду в интервью газете Politico допустила возможность отказа страны от нейтралитета ради вступления в НАТО. Между тем, согласно проведенному в ноябре прошлого года опросу, более половины жителей Молдавии (54,5%) не поддерживают вступление республики в НАТО. Членство в альянсе поддержали бы только 22,4% местных жителей.

В июне Додон также заявил, что готовится военное и политическое присоединение республики к Румынии и Североатлантическому альянсу. По словам экс-главы государства, Санду и «ее внешние хозяева» идут по украинскому сценарию, провоцируя намеренную дестабилизацию ситуации.