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Губернатор Курской области сообщил о сброшенных гранатах на мелькомбинат в Теткино

Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината в Теткино
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Фото: Global Look Press/Aleksandr Gusev
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Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил 21 января об атаке украинских войск на приграничный поселок Теткино. Пострадавших и существенных повреждений инфраструктуры нет.

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«Сегодня утром в Теткино ВСУ сбросили две гранаты на территорию мелькомбината», — написал он в своем Telegram-канале.

Теткино уже попадало под удары со стороны украинских боевиков. Так, 8 января Старовойт сообщил об обстреле населенного пункта, было зафиксировано не менее 10 прилетов. Пострадавших не было, однако в результате обстрела тогда оказалось нарушено энергоснабжение поселка.

6 декабря 2022 года губернатор Курской области сообщил о возгорании нефтенакопителя в районе регионального аэродрома из-за атаки беспилотника. Пострадавших также не было.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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