В центре Москвы автомобиль въехал в здание

В центре столицы на Тургеневской площади внедорожник врезался в здание. Об этом сообщили 20 января в департаменте транспорта города Москвы.

ДТП произошло около дома №2. Внедорожник внезапно выехал на тротуар и врезался в здание.

«На месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — говорится в сообщении.

Движение в районе аварии не затруднено.

Ранее в этот день между 6-м и 7-м микрорайонами Зеленограда в Москве сбили двух пешеходов на нерегулируемом пешеходном переходе. Очевидцы утверждают, что в результате ДТП пострадали дети. На место происшествия выехала скорая помощь.