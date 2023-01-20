На внешней стороне МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей

На внешней стороне 3-го км МКАД произошло ДТП с участием пяти автомобилей. Об этом 20 января сообщает московский дептранс в своем Telegram-канале.

Там уточнили, что авария произошла около развязки с Носовихинским шоссе. На месте уже находятся оперативные службы.

В ведомстве добавили, что обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших в ходе аварии на данный момент уточняются.

Известно, что две полосы движения из пяти в сторону развязки с шоссе Энтузиастов сейчас заняты.

Ранее в этот день в Адлерском районе Сочи столкнулись девять автомобилей. ДТП произошло на федеральной трассе у ТЦ «Апельсин». На месте работают представители экстренных служб. В настоящее время движение транспорта затруднено. По предварительной информации, один человек погиб.