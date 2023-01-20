Девять автомобилей столкнулись в Адлерском районе Сочи

В Адлерском районе Сочи столкнулись девять автомобилей. Об этом в пятницу, 20 января, сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на очевидцев.

ДТП произошло на федеральной трассе у ТЦ «Апельсин». На месте работают представители экстренных служб. В настоящее время движение транспорта затруднено.

По предварительной информации, один человек погиб.

Ранее в этот день 13 человек, включая водителя, пострадали в ДТП с автобусом в Ростовской области. Предварительно, в районе железнодорожного переезда водителю стало плохо, он потерял управление, и автобус на скорости врезался в бетонный забор.