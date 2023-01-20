Автомобильное движение на Крымском мосту возобновили досрочно

Автомобильное движение по Крымскому мосту было досрочно возобновлено после временного закрытия из-за ремонта. Об этом 20 января сообщил Минтранс РФ.

«Сегодня в 16:05 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сообщило министерство в своем Telegram-канале.

О том, что движение по мосту перекроют, стало известно 18 января. Планировалось, что движение возобновят к 18:00 мск.

До этого автомобильное движение на мосту также перекрывали для проведения строительных работ 14 и 17 января. В обоих случаях движение удавалось запустить досрочно.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября 2022 года. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

В начале декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.