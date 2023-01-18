Движение автомобилей по Крымскому мосту временно закроют 20 января

Автомобильное движение на Крымском мосту будет на несколько часов закрыто 20 января в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта в среду, 18 января.

«20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

До этого автомобильное движение на Крымском перекрывали для проведения строительных работ 17 и 14 января. В обоих случаях движение удавалось запустить досрочно.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.