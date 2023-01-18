Реклама
Прямой эфир
Мир
Число погибших в результате падения вертолета под Киевом достигло 16
Мир
Глава МВД Украины и его заместитель погибли в авиакатастрофе в Броварах
Общество
Сноуден опроверг сообщения о своем проживании в конспиративной квартире КГБ
Общество
Сбежавший из воинской части вооруженный военнослужащий ликвидирован под Липецком
Общество
Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» в день 80-летия прорыва блокады
Мир
Болгария с начала СВО тайно поставляла оружие и топливо на Украину
Общество
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно закроют 20 января
Мир
Болгарию назвали инициатором отключения РФ от SWIFT и заморозки активов ЦБ
Экономика
Цена нефти марки Brent поднялась до $87 за баррель впервые с 3 января
Мир
Один погиб и пятеро пострадали в результате падения вертолета под Киевом
Мир
Песков напомнил о законодательном запрете Киева вести переговоры с Москвой
Мир
Турция ускоренно готовит инфраструктуру для международного газового хаба

Движение автомобилей по Крымскому мосту временно закроют 20 января

0
Фото: ТАСС/ФДА «Росавтодор»
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобильное движение на Крымском мосту будет на несколько часов закрыто 20 января в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства транспорта в среду, 18 января.

Связанные одной целью: почему России важен Крымский мост
Защиту транспортного перехода через Керченский пролив передали ФСБ

«20 января в 12:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 13:00 до 18:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией.

До этого автомобильное движение на Крымском перекрывали для проведения строительных работ 17 и 14 января. В обоих случаях движение удавалось запустить досрочно.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023