На Крымском мосту досрочно возобновили автомобильное движение

Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в связи с ремонтными работами, возобновлено досрочно. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в Министерстве транспорта РФ.

«Сегодня в 16:50 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Ограничения в движении транспорта на автоподходах к Крымскому мосту во вторник начали действовать в 12:00. Ожидалось, что автодорожную часть моста закроют на период с 13:00 до 18:00.

Часть Крымского моста закрывали на ремонт ранее, 14 января. Тогда движение также удалось запустить досрочно.

Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части.

Известно, что полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.