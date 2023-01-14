Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после завершения ремонтно-восстановительных работ. Об этом в субботу, 14 января, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«Сегодня в 12:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

12 января Минтранс предупреждал, что автодорожную часть Крымского моста частично закроют на ремонт 14 января. Ожидалось, что ограничения начнут действовать с 3:00 на подъездах к мосту, а уже с 4:00 до 16:00 мск будет закрыта автодорожная часть. В результате движение удалось запустить досрочно.

До этого, автомобильную часть моста также закрывали на ремонт 8 января и 21 декабря 2022 года.

В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты начали ремонтные работы на левой — автомобильной — части моста. Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.