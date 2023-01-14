Реклама
Прямой эфир
Мир
В США допустили проблемы у ВСУ с использованием БМП Bradley
Общество
Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено
Происшествия
Два тайника с боеприпасами обнаружены в Херсонской области
Мир
В Британии раскритиковали планы Сунака отправить танки на Украину
Происшествия
Украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск
Происшествия
ВСУ обстреляли Тарасовку из РСЗО HIMARS
Мир
Япония намерена приобрести американские ракеты Tomahawk
Мир
FT узнала о планах Запада изменить политику РФ поставками оружия Киеву
Политика
Медведев указал на предательство Кисидой жертв Хиросимы и Нагасаки
Мир
На Украине сообщили о воздушной тревоге в шести областях страны
Недвижимость
Ипотека на частные дома в РФ побила очередной рекорд
Происшествия
Пять человек погибли при столкновении автомобиля с автобусом в Кузбассе

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновлено после завершения ремонтно-восстановительных работ. Об этом в субботу, 14 января, сообщила пресс-служба Минтранса РФ.

«Сегодня в 12:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Правая в приоритете: Путин проехал по отремонтированному Крымскому мосту
Как полосу для машин смогли восстановить на две недели раньше срока

12 января Минтранс предупреждал, что автодорожную часть Крымского моста частично закроют на ремонт 14 января. Ожидалось, что ограничения начнут действовать с 3:00 на подъездах к мосту, а уже с 4:00 до 16:00 мск будет закрыта автодорожная часть. В результате движение удалось запустить досрочно.

До этого, автомобильную часть моста также закрывали на ремонт 8 января и 21 декабря 2022 года.

В декабре вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты начали ремонтные работы на левой — автомобильной — части моста. Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023