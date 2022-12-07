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На левой автомобильной части Крымского моста начались ремонтные работы

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Фото: ТАСС/ФДА «Росавтодор»
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Специалисты начали ремонтные работы на левой автомобильной части Крымского моста. Об этом 7 декабря заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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«После окончания работ на правой части перешли на левую. Уже организована поставка и сборка пролетных строений. Из 1,2 тыс. т поставлено 648, собрано порядка 15% от общего объема. Одновременно идет демонтаж поврежденных пролетов», — сообщил он в своем Telegram-канале.

Хуснуллин добавил, что поручил увеличить количество комплексов досмотра автомобилей, чтобы сократить время ожидания разрешения на проезд для водителей.

Вице-премьер также напомнил, что основные работы по восстановлению автомобильной части моста планируют завершить в марте 2023 года.

5 декабря на Крымском мосту впервые после теракта открыли движение по правой части, где были восстановлены два пролета, пострадавших в результате взрыва. Президент России Владимир Путин посетил объект, а также лично сел за руль и в компании Хуснуллина проехал по восстановленной полосе. Во время визита глава государства поговорил со строителями, а также заслушал доклад Хуснуллина о восстановлении объекта.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

В Кремле назвали произошедшее терактом, который был направлен против критически важной гражданской инфраструктуры страны.

Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

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