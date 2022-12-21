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На Крымском мосту возобновили автомобильное движение

Минтранс: движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту восстановлено
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Движение автомобилей по Крымскому мосту восстановлено. Об этом в среду, 21 декабря, сообщили в Минтрансе.

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«Сегодня в 16:15 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее в этот день движение было ограничено из-за ремонтных работ.

7 декабря вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что специалисты начали ремонтные работы на левой — автомобильной — части моста. Кроме того, он распорядился усилить меры досмотра автомобилей для того, чтобы уменьшить период ожидания разрешения на проезд для водителей. По словам Хуснуллина, работы идут четко по графику.

За два дня до этого было открыто движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета. В тот же день, 5 декабря, объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

В Кремле назвали произошедшее терактом. 12 октября ФСБ сообщила о задержании восьми граждан России, Украины и Армении по делу о теракте. Организатором взрыва оказалось ГУ разведки минобороны Украины во главе с руководителем Кириллом Будановым.

Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

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