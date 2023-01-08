Автодорожную часть Крымского моста закроют на ремонт 10 января

Автодорожная часть крымского моста будет полностью закрыта днем 10 января в связи с проведением ремонтных работ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства транспорта в воскресенье, 8 января.

«10 января в 03:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 мск для проведения ремонтно-восстановительных работ», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В связи с этим водителей попросили заранее планировать свои поездки и следить за актуальными новостями.

Новость дополняется