Автодорожную часть Крымского моста частично закроют на ремонт 14 января

Крымский мост будет снова закрыт для автотранспорта 14 января с 4.00 до 16.00 мск. Как сообщили 12 января в Министерстве транспорта РФ, движение по мосту будет ограничено в связи с ремонтными работами.

С 3.00 мск на подъездах к нему уже введут ограничения.

«Будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста с 04.00 до 16.00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ», — указано в Telegram-канале ведомства.

Минтранс попросил водителей спланировать свои поездки заранее и следить за поступающей информацией.

Ранее на ремонт автомобильную часть моста закрывали 21 декабря 2022 года. Уже в тот же день движение по ней было восстановлено.

В этом же месяце вице-премьер Марат Хуснуллин распорядился усилить меры досмотра автомобилей для того, чтобы уменьшить период ожидания разрешения на проезд для водителей.

Также он сообщил, что специалисты начали ремонтные работы на левой — автомобильной — части моста. Полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Часть Крымского моста пострадала из-за подрыва грузовика 8 октября. В результате теракта взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава, что привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов. Жертвами инцидента стали четыре человека.

5 декабря движение по правой части моста, где восстановили два пострадавших в результате взрыва пролета, уже было открыто. Объект посетил президент России Владимир Путин. Он лично сел за руль и проехал по восстановленной полосе.