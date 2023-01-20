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К началу выборов все избиркомы в новых регионах РФ подключат к ГАС «Выборы»

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Фото: ТАСС/Артем Коротаев
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Все территориальные и региональные избирательные комиссии в новых субъектах РФ к началу ближайшей избирательной кампании будут подключены к государственной автоматизированной системе (ГАС) «Выборы», необходимое оборудование уже закуплено. Об этом 20 января заявил журналистам зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.

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«Мы уверены, что к началу избирательной кампании все территориальные избирательные комиссии, комиссии субъектов будут введены в систему ГАС «Выборы» Российской Федерации в соответствии со стандартами, в том числе стандартами защиты информации», — сказал он.

Как, в свою очередь, указала председатель ЦИК Элла Памфилова, речь идет о подключении по закрытому каналу, изолированному от интернета.

«Ко всем территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов РФ будут подведены закрытые каналы связи», — сказала она.

В 2023 году россиян ждут региональные и муниципальные выборы. Единый день голосования в этом году состоится 10 сентября, во второе воскресенье месяца. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем двух десятков субъектов Федерации. Точные цифры к сентябрю могут увеличиться, подчеркнули в ЦИК.

10 сентября пройдут также выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

12 января президент России Владимир Путин поручил к июлю рассмотреть вопрос о совершенствовании общественного контроля за выборами в РФ.

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