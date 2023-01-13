Путин поручил рассмотреть вопрос совершенствования общественного контроля за выборами в РФ

Президент России Владимир Путин поручил к июлю рассмотреть вопрос о совершенствовании общественного контроля за выборами в РФ. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), 12 января опубликованном на официальном сайте Кремля.

«Администрации президента Российской Федерации совместно с Центральной избирательной комиссией Российской Федерации и Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации рассмотреть вопрос о совершенствовании механизмов общественного контроля в избирательном процесс», — написано документе.

В 2023 году россиян ждут региональные и муниципальные выборы. Единый день голосования (ЕДГ) в этом году состоится 10 сентября, во второе воскресенье месяца. В этот день в России пройдут выборы губернаторов и депутатов более чем двух десятков субъектов федерации. Точные цифры к сентябрю могут увеличится, подчеркнули в ЦИК.

10 сентября пройдут также выборы парламентов ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

На сентябрь 2023 года запланированы и очередные выборы мэра Москвы. Одним из кандидатов станет действующий мэр Сергей Собянин. Московская область в сентябре 2023 года также будет выбирать губернатора.

Кроме того, 17 марта 2024 года пройдут очередные выборы президента России. Совет Федерации принимает решение о назначении выборов не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, нынешний российский лидер еще не принял решение, будет ли он выдвигать свою кандидатуру на президентских выборах в 2024 году. В июле 2022 года Путин пояснял, что само наличие у него права избираться на новый срок стабилизирует ситуацию в России.

В 2022 году в восьми регионах можно было проголосовать дистанционно. Это Калининградская, Калужская, Курская, Новгородская области, а также Псковская, Томская, Ярославская области и Санкт-Петербург. Кроме того, голосовать онлайн и досрочно разрешили на муниципальных выборах в Москве. Выборы прошли 81 российском регионе, было замещено свыше 31,2 тыс. мандатов и должностей.