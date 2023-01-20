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Посольство РФ оценило намерение США передать Украине активы РФ

Посольство РФ оценило планы США о передаче Украине активов российского бизнеса
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Фото: TASS/SHAWN THEW
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Намерения США передать Украине конфискованные российские активы показывают, что они игнорируют базовые американские ценности. Об этом 20 января заявило посольство России в Вашингтоне.

«Законных оснований для конфискации российских активов нет»
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«Налицо — игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми, американских ценностей. Речь, прежде всего, о защите прав частной собственности», — говорится в сообщении.

Как подчеркнули в посольстве, планы передать активы российского бизнеса Украине дискредитируют США как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства.

Отмечается, что своими действиями США подрывают доверие к международной финансовой системе.

Ранее, 19 января, руководитель рабочей группы по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс заявил, что министерство юстиции США намерено начать передачу конфискованных российских активов Украине.

Тогда же стало известно, что Еврокомиссия продолжает работу над гармонизацией законодательства государств-членов для изъятия и конфискации российских активов.

В свою очередь 23 декабря председатель Евросовета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз ведет работу над юридической базой для конфискации замороженных в рамках санкций российских активов. По его словам, каждый день счет на восстановление Украины увеличивается. На текущий момент эксперты говорят о сумме между €350 млрд и €500 млрд, которые для этого необходимы, добавил Мишель.

Накануне американский сенат одобрил включение в проект бюджета поправки, позволяющей конфисковать замороженные активы бизнесменов из РФ. Принятая поправка предусматривает изъятие и продажу активов бизнесменов из РФ для их передачи Киеву в качестве гуманитарной и военной помощи.

Между тем 30 ноября председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать фонд из замороженных российских активов для выделения помощи Украине. Она отметила, что всего заблокировано €300 млрд резервов ЦБ России и €19 млрд частных средств российских бизнесменов.

В связи с этим официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила об ответных мерах в случае конфискации российских активов в Евросоюзе.

Западные страны начали вводить санкции в ответ на проведение Россией специальной операции в Донбассе. Вскоре активы ЦБ были заморожены.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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