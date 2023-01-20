Politico указала на опасения участников ВЭФ касательно потери рынка РФ

Участники Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе опасаются полной потери российского рынка. Об этом 18 января сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

По информации издания, глобальные лидеры задаются вопросом, как долго еще Запад сможет находить новые рынки энергоносителей, металлов и продовольствия. Помимо этого, многие страны задаются вопросом, как дальше стратегически обходиться без товаров из России, и боятся, что их выгоду перехватит Китай.

«За последние восемь месяцев Москва выдержала санкции и нашла альтернативные маршруты через таких партнеров, как Китай. И прямо сейчас возникает вопрос о том, существуют ли какие-то долгосрочные замены российской нефти и газу», — говорится в статье.

53-е заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в швейцарском Давосе 16 января. При этом, как сообщало агентство Bloomberg, бизнесмены из России и Китая отказались от посещения ВЭФ в Давосе в текущем году.

18 января обозреватель газеты The Washington Post Адам Тейлор заявил, что санкции стран Запада повлияли на экономику РФ в гораздо меньшей степени, чем предполагалось. Он также указал на то, что полностью изолировать РФ от мира не получилось.

Глава Европейской комиссии (ЕК) 17 января на Всемирном форуме в Давосе выразила надежду на то, что российская экономика погрузится в рецессию благодаря санкциям. Тогда же фон дер Ляйен анонсировала 10-й пакет рестрикций, который, по ее словам, должен будет покончить с попытками обойти уже принятые ограничения.

В тот же день депутат Госдумы РФ Евгений Нифантьев опроверг слова Урсулы фон дер Ляйен о рецессии в России на фоне санкций. Депутат признал наличие определенных трудностей, однако, по его словам, снижение производства не всегда означает кризис в экономике.

15 декабря президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Европа, пытаясь экономически ударить по России, навредила прежде всего самой себе, а антироссийские санкции вызвали в Европе скачок инфляции.

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву на фоне проведения Россией спецоперации по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля. Однако это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав скачок инфляции, спровоцировавший резкий рост цен на топливо и продукты.

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