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Активисты в день начала ВЭФ блокируют аэропорт в швейцарском Санкт-Галлене
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Активисты в день начала ВЭФ блокируют аэропорт в швейцарском Санкт-Галлене

Активисты блокируют аэропорт в швейцарском Санкт-Галлене, куда прибывают участники ВЭФ
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Фото: Hüseyin Aydemir
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Экоактивисты заблокировали выезд из аэропорта в швейцарском городе Санкт-Галлене, куда прибывают участниками Всемирного экономического форума (ВЭФ). Об этом в понедельник, 16 января, сообщает местный портал 20 Minuten.

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«Пассажиры, которые только что приземлились, застряли в своих машинах, так как активисты климатического движения блокировали выезд из аэропорта», — отмечается в публикации.

По данным портала, в акции участвуют от 30 до 40 человек. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов. По словам представителя полиции Санкт-Галлене, пока акция не повлияла на работу аэропорта.

«В настоящее время нет никаких ограничений для пассажиров. Летные операции продолжаются», — цитирует его портал.

Всемирный экономический форум откроется в швейцарском Давосе 16 января и продлится до 20 января. В этом году форум пройдет по девизом «Сотрудничество в условиях раздробленного мира». Согласно оценкам организаторов, ВЭФ посетит рекордное число участников — более 2,7 тыс. человек.

На 53-ю ежегодную встречу прибудут представители более 100 стран, в том числе свыше 50 глав государств и правительств. Они обсудят пути решения продовольственного, энергетического и иных кризисов, с которыми столкнулся мир.

При этом, как написало накануне агентство Bloomberg, бизнесмены из России и Китая отказались от посещения ВЭФ в Давосе в текущем году.

Ранее, в мае 2022 года, президент Сербии Александар Вучич выступил с критикой ВЭФ, заявив, что форум перестал быть местом дискуссий, где обсуждаются разные мнения, и превратился в рупор Запада.

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